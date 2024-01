Robert Lewandowski już skreślony, stało się. Bezwzględny cios dla Polaka

W październiku poznaliśmy ubiegłorocznego zdobywcę Złotej Piłki . Został nim były gwiazdor FC Barcelona - Leo Messi, który tym samym wyśrubował swój rekord, już ósmy raz w karierze triumfując w słynnym plebiscycie organizowanym przez redakcję "France Football", wyłaniającym najlepszego piłkarza na świecie. 36-letni gwiazdor został w ten sposób uhonorowany zwłaszcza za to, co zrobił podczas mistrzostw świata w Katarze, prowadząc reprezentację Argentyny do tytułu.

Nie trzeba było długo czekać, by "giełda nazwisk" ruszyła na nowo. Ranking dotyczący "wyścigu" po kolejną Złotą Piłkę prowadzi regularnie między innymi portal Goal.com, publikując listę 20 czołowych w danym momencie piłkarzy. W najnowszym notowaniu z zestawienia wykreśleni zostali piłkarz Bayernu Monachium Jamal Musiala, a także... były zawodnik mistrza Niemiec, obecnie gwiazdor FC Barcelona - Robert Lewandowski.

Złota Piłka. Robert Lewandowski wykreślony z TOP20 w rankingu

To efekt słabszego okresu Roberta Lewandowskiego, który zdaniem wielu hiszpańskich ekspertów trwa wręcz od wspomnianego już mundialu w Katarze. Zwłaszcza w ostatnim czasie reprezentant Polski zatracił jednak to, z czego był szczególnie znany - skuteczność. "Lewy" daleki jest od prowadzenia w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga , jak wykazują jednak statystyki, zmarnował najwięcej tak zwanych "dużych szans" do strzelenia gola.

Najskuteczniejszy na hiszpańskich boiskach jest za to jak na razie Jude Bellingham. I to właśnie gwiazdor Realu Madryt, który przebojem wszedł do zespołu prowadzonego przez trenera Carlo Ancelottiego, jest liderem zestawienia portalu Goal.com.

Bez wątpienia to najlepszy obecnie piłkarz na świecie. Jude Bellingham zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu w Realu Madryt jak żaden inny nowy nabytek od czasów Cristiano Ronaldo. Nie tylko często trafia do siatki, ale także zdobywa niezwykle ważne gole, tak jak wówczas, gdy zanotował dublet w zwycięskim El Clasico ~ oceniono gwiazdora "Królewskich"

- Mając Bellinghama w takiej formie, reprezentacja Anglii będzie przy tym pewna tego, że w końcu przezwycięży swoje wielkie problemy na mistrzostwach Europy. Przed nami jeszcze długa droga, ale na ten moment to Jude Bellingham jest teraz piłkarzem, którego cała reszta musi starać się pokonać - czytamy dalej.

Na podium rankingu znaleźli się także następca Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium - Harry Kane oraz snajper PSG - Kylian Mbappe. Dalsze lokaty w TOP10 zajęli: Erling Haaland (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Rodri (Manchester City), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Bukayo Saka (Arsenal), Declan Rice (Arsenal) oraz Julian Alvarez (Manchester City). Obrońca trofeum - Leo Messi - został sklasyfikowany na 19. pozycji.

Robert Lewandowski piłkarz FC Barcelona i reprezentacji Polski / Jose Breton / AFP

Xavi i Robert Lewandowski - ważny duet dla ekipy FC Barcelona / AFP PAU BARRENA / PAU BARRENA / AFP