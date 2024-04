Robert Lewandowski w poniedziałkowy wieczór zrehabilitował się za słabsze występy w ostatnich meczach z Paris Saint-Germain i Realem Madryt . Polski snajper odnotował pierwszego hat-tricka w lidze hiszpańskiej, a jego trzy bramki sprawiły, że FC Barcelona wygrała z Valencią (4:2) i wciąż jest na dobrej drodze do zakończenia rozgrywek na drugim miejscu.

Po meczu "Lewy" udzielił wywiadu dziennikarzowi stacji "DAZN", który zasugerował, że jego hat-trick wydawał się dość prosty. 35-latek nie zgodził się z takim stwierdzeniem, zwracając uwagę na przebieg pierwszej połowy, kiedy to rywale nie zostawiali podopiecznym Xaviego wiele miejsca do rozgrywania piłki.

"Najważniejsze, że jak stracimy dwa gole, to jesteśmy w stanie strzelić trzy czy cztery. Jesteśmy FC Barcelona i wiemy, że zawsze musimy grać ofensywnie. Jak zdobędziemy wiele bramek, wszystkim będzie łatwiej" - dodał polski napastnik.

