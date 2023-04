Robert Lewandowski już cieszył się z gola. Aż tu nagle... gigantyczny pech Polaka

Robert Lewandowski walczy o przełamanie niemocy strzeleckiej w barwach FC Barcelona. Wydawało się, że w 42. minucie meczu z Rayo Vallecano reprezentant Polski w końcu tego dokonał, bowiem posłał piłkę do siatki. Został jednak złapany na minimalnym spalonym, przez co "Duma Katalonii" niespodziewanie przegrywała do przerwy 0:1.