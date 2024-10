Po przerwie na zgrupowania reprezentacji w ten weekend wraca futbol klubowy. FC Barcelona zakończy niedzielne granie LaLiga meczem z Sevillą (godz. 21:00). Po dziewięciu kolejkach zespół z Katalonii prowadzi w tabeli z 24 punktami w dorobku, a Sevilla zajmuje dwunastą lokatę (dwanaście punktów, ma w bilansie po trzy zwycięstwa, remisy i porażki). Gospodarze będą faworytami. To może być wyjątkowy wieczór dla obu Polaków z "Blaugrany".

Wojciech Szczęsny może wtedy zadebiutować w nowych barwach. Wszyscy czekają na decyzję Hansiego Flicka. Czas pokaże, czy 34-latek powracający z 36-dniowej sportowej emerytury dostanie miejsce w składzie przeciwko "Los Nervionenses", by mieć przetarcie przed starciami z Bayernem Monachium (23.10) i Realem Madryt (26.10).

Ważny moment potencjalnie czeka też Roberta Lewandowskiego. W tej chwili ma on 364 gole w karierze w pięciu najważniejszych ligach europejskich (LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), co daje mu czwarte miejsce w rankingu wszech czasów. Do 312 trafień w niemieckiej ekstraklasie doszły już 52 w Primera División. Trzecią lokatę zajmuje nieżyjący już Gerd Mueller, ale ma tylko jednego gola więcej. Każdego z nich zdobył w Bundeslidze, bo przez półtorej dekady grał w Bayernie Monachium (1964-1979).