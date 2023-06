Robert Lewandowski jest już bez szans. Przekazali fatalny werdykt

Wiemy już, że Leo Messi opuszcza świat europejskiego futbolu i po rozstaniu z ekipą PSG przeniesie się za ocean , by podbijać MLS w barwach Interu Miami. Mimo to Argentyńczyk wciąż pozostaje faworytem do zgarnięcia kolejnej, ósmej już w swojej karierze Złotej Piłki. Tak przynajmniej uważają eksperci z portalu Goal.com.