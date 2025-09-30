Robert Lewandowski jednak zdąży? Klamka zapadła, to będzie koniec

Od kilku lat w Mediolanie trwa debata odnośnie nowego stadionu dla dwóch tamtejszych klubów, Interu i Milanu. Obie drużyny mają być chętne na wybudowanie i współdzielenie nowego obiektu, który zastąpiłby legendarne San Siro. Na przeszkodzie stała jednak Rada Miasta, która dzierżyła prawa do stadionu i nie zgadzała się na wyburzenie.

W tym temacie nastąpił jednak prawdziwy przełom. Ostatniej nocy (z 29 na 30 września) odbyło się głosowanie radnych odnośnie sprzedania praw do obiektu klubom. Finalnie za tym pomysłem opowiedziało się 24 radnych, a 20 z nich było przeciw.

W ten sposób San Siro stanie się własnością zarówno Interu, jak i Milanu. Taki obrót spraw powoduje, że niemal pewne wydaje się wyburzenie San Siro. Wszystko miałoby się odbyć dopiero po zakończeniu budowy nowego obiektu, a ten według planów ma być gotowy dopiero w 2031 roku.

- Inter i AC Milan będą właścicielami stadionu San Siro i będą mogli go zburzyć, aby w przyszłości zbudować nowy. Rada Miasta Mediolanu zagłosowała za sprzedażą San Siro obu klubom. Rozpoczyna się nowa era - napisał w mediach społecznościowych Nicolo Schira.

Rozwiń

Ważne wieści dla Lewandowskiego, może jeszcze zdążyć

Co ciekawe, informacje te mogą okazać się bardzo ważne dla Roberta Lewandowskiego. Wszystko ze względu na zainteresowanie Milanu potencjalnym transferem napastnika po sezonie 2025/2026.

Włoski klub chcę wykorzystać fakt, że Polakowi z końcem czerwca 2026 roku wygasa umowa z Barceloną i sprowadzić go za darmo. Jeśli Polak zdecyduje się na przenosiny, z pewnością zdąży zagrać na legendarnym San Siro co najmniej kilka spotkań.

Aktualnie jednak Lewandowski przygotowuje się do ważnego meczu w Lidze Mistrzów. Jego Barcelona w środę zmierzy się z obrońcą tytułu, Paris Saint-Germain. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

AC Milan – SSC Napoli 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski Urbanandsport AFP

San Siro w Mediolanie AFP

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News