Od lat co rusz wracają spekulacje na temat piłkarskiej przyszłości Roberta Lewandowskiego. W medialnych doniesieniach łączono go z drużynami światowego formatu z Realem Madryt na czele. Faktem jest natomiast, że Polak wciąż jest piłkarzem Bayernu Monachium, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2023 roku.

Na wiosnę włodarze niemieckiego klubu zaplanowali rozmowy w sprawie przedłużenia umowy. Negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły, lecz jasnym jest, że w Monachium muszą być przygotowani na różne scenariusze, także na fiasko. Gdyby napastnik nie zdecydował się parafować nowego kontraktu, niewykluczone, że Bayern chciałby sprzedać "Lewego" już latem tego roku. Byłaby to bowiem ostatnia szansa na zarobienie dużych pieniędzy na transferze.

Wielu ekspertów widziałoby Lewandowskiego na hiszpańskich bądź angielskich boiskach. To, według sporej części, jedyny realny kierunek dla Polaka. Ale czy na pewno? Według dziennikarzy "Mundo Deportivo" niekoniecznie. Przekonują, że Robert jest celem transferowym numer jeden dla Paris Saint-Germain. Prezes Nasser Al-Khelaifi ma być coraz bardziej zdeterminowany, by już za kilka miesięcy sprowadzić napastnika "Bawarczyków" na Parc des Princes.

Wygląda na to, że takie wieści coraz głośniejszym echem odbijają się w Niemczech i nie tylko. Z przestrogą dla Polaka zwrócił się Paulo Sergio, brazylijski mistrz świata z 1994 roku oraz były piłkarz Bayernu. Jego zdaniem przykład Lionela Messiego pokazuje, że przejście do PSG mogłaby wyjść "Lewemu" na niekorzyść. Uważa też, że Polak nie tylko nie powinien obierać francuskiego kierunku, lecz w ogóle do końca sportowej kariery zostać w ekipie z Monachium.

Widać to z Messim i PSG, że w nowym zespole nie jest łatwo. Robert w Bayernie czuje się jak u siebie. Lepiej zrobi, gdy tam zostanie. Wspaniale by było, gdyby zakończył karierę w Bayernie - stwierdził piłkarz cytowany przez Sky i tz.de.

Dodał, że Lewandowski za wzór mógłby obrać sobie Francesca Tottiego, który - mimo różnych okazji - całą seniorską karierę spędził w AS Romie. "Zawsze miał sposobność zmienić klub, ale ze względu na swoją mentalność za każdym razem decydował o pozostaniu w Romie" - zachwycał się Sergio.

Zdjęcie Robert Lewandowski / Alex Grimm / Staff / Getty Images