Robert Lewandowski jasno o swojej roli w FC Barcelona: Chcę być liderem

Robert Lewandowski to bez wątpienia jedna z tych piłkarskich postaci, która tego lata przyciągnęła - i przyciągać będzie nadal - ogrom uwagi. Transfer zawodnika takiego kalibru do tak wielkiej firmy, jaką jest FC Barcelona, bez wątpienia sprawia, że sportowe media - nie tylko te polskie i hiszpańskie - będą rozpisywać się o przeprowadzce Polaka do Katalonii jeszcze długimi tygodniami.

Tymczasem "Lewy" jeszcze nawet nie zdążył zadebiutować w nowej ekipie - choć ten moment zbliża się nieubłaganie. Nim jednak obejrzymy "RL9" na boisku, warto wsłuchać się w to, co sam zainteresowany powiedział na temat swoich planów odnośnie "Blaugrany" w Barca TV.



Robert Lewandowski: Zawsze chciałem grać w Hiszpanii

"Po tylu latach w Bayernie zmiana klubu nie była czymś łatwym, ale moim marzeniem zawsze było granie w La Liga" - orzekł Lewandowski dodając, że aklimatyzacja w nowym zespole nie powinna stanowić problemu, bo zna już kilku obecnych podopiecznych Xaviego Hernandeza - w tym Pierre-Emericka Aubameyanga, z którym dzielił szatnie za czasów Borussii Dortmund.

Jak stwierdził "Lewy", zdaje sobie sprawę, że ostatnie lata nie były najprostsze dla Barcelony. "Wierzę, że szybko wrócimy na szczyt" - zapewniał w wywiadzie piłkarz. "Dumie Katalonii" do tego szczytu wcale nie jest tak daleko - w poprzednim sezonie sięgnęła ona przecież po wicemistrzostwo Hiszpanii.

"Lubię słuchać i się uczyć. Po pierwszej rozmowie z nim jestem przekonany, że myślimy w podobny sposób" - mówił z kolei napastnik na temat swoich pierwszych kontaktów z Xavim. "Jestem pewien, że będzie nam się świetnie współpracowało" - powiedział.

"Pragnę być liderem na boisku, bo w piłce nożnej wiele już się nauczyłem" - stwierdził "RL9" w kontekście swojej roli w FCB. "Wiem, że jestem tu także po to, by inni mogli się rozwijać" - skwitował futbolista.



Robert Lewandowski może zadebiutować w starciu z... Realem Madryt

Robert Lewandowski może po raz pierwszy pokazać się jako boiskowy przywódca w barwach "Barcy" już w tę niedzielę w - jakby to dziwnie nie brzmiało - towarzyskim "El Clasico", czyli pojedynku z Realem Madryt w ramach przedsezonowego tournée w Stanach Zjednoczonych.

Spotkanie odbędzie się o godz. 05.00 według czasu polskiego. Na relację na żywo z tego wydarzenia zapraszamy do Interii Sport!