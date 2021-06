Agencja Reuters, cytująca wypowiedzi piłkarza Bayernu Monachium z tego wywiadu, przypomniała, że doświadczony napastnik rozegrał 60 meczów dla klubu i reprezentacji Polski, odkąd w maju 2020 roku rywalizacja została wznowiona po przerwie spowodowanej pandemią.

Według Lewandowskiego, który w minionym sezonie Bundesligi strzelił 41 goli i pobił rekord Gerda Muellera, przy ogromnej intensywności ucierpi piłkarska jakość.

"Tak wiele osób zapomina, że jesteśmy ludźmi. Nie jesteśmy maszynami, nie możemy każdego dnia grać na najwyższym poziomie" - podkreślił zawodnik, który w sierpniu skończy 33 lata.

"Dla futbolu i dla młodych graczy to będzie duży problem, aby utrzymać się na szczycie przez wiele lat. Ponieważ teraz, a może przez następne dwa lata, będzie to ekstremalne wyzwanie, tak wiele meczów o stawkę" - dodał.

Zdaniem najlepszego piłkarza świata 2020 roku w plebiscycie FIFA, nie tylko zawodnicy będą cierpieć z powodu napiętego harmonogramu.

"Myślę, że dla kibiców tak wiele meczów stanie się nudniejsze. Jeżeli dłużej czekasz na mecz, to jest więcej oczekiwań, emocji. Czujesz wówczas, że właśnie na to czekałeś" - przyznał.

"Jakość meczów spadnie. Nie da się jej utrzymać na najwyższym poziomie przy tak wielu spotkaniach" - dodał zawodnik, który słynie ze znakomitego przygotowania fizycznego.

Lewandowski przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski, przygotowującej się do mistrzostw Europy.

We wtorkowy wieczór biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu towarzyski mecz z Rosją, ale selekcjoner Paulo Sousa zapowiedział, że kapitan kadry nie wybiegnie w wyjściowym składzie. Chodzi o to, aby go oszczędzać po ciężkim sezonie, w którym nie brakowało również problemów zdrowotnych.