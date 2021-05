Robert Lewandowski jako chłopiec w koszulce Niemiec. Poruszające wideo Bundesliga TV

"Robert Lewandowski - The Boy with all the Dreams" to tytuł nowego, prawie czterominutowego wideo poświęconego kapitanowi reprezentacji Polski. Fabularyzowany filmik na cześć Roberta Lewandowskiego został opublikowany przez oficjalny kanał Bundesligi na YouTube po wyrównania przez Polaka rekordu Gerda Müllera.

Robert Lewandowski wyrównał rekord Müllera strzelając gola w meczu Freiburg - Bayern, swojego gola numer 40 w tym sezonie Bundesligi. "Osiągnąłem cel, który kiedyś wydawał się niewyobrażalny. Jestem niewiarygodnie dumny, że mogę tworzyć historię dla Bayernu Monachium i odgrywać rolę w tworzeniu historii, które fani będą opowiadać swoim dzieciom - podążając śladami legend takich jak Gerd Müller" - napisał Robert Lewandowski na swoim profilu na Facebooku po tym sukcesie.





Robert Lewandowski jako chłopiec z marzeniami - wideo Bundesligi

Właśnie perspektywę dziecka, chłopca kopiącego piłkę w koszulce reprezentacji Niemiec i jadącego z tatą na trening, przyjęła Bundesliga TV w najnowszym filmiku o Robercie Lewandowskim. "To historia o chłopcu z Polski. Raczej małego. Nie najwyższego, nie najsilniejszego. Ale ten chłopiec miał coś, co odróżniało go od innych: marzenia". Roberta Lewandowskiego w dzieciństwie gra w filmiku mały chłopiec. Kopie piłkę między garażami, marzy obracając futbolówkę w dłoniach leżąc na łóżku. W końcu - wyjeżdża z tatą na trening.





Wśród przebitek widzimy nie tylko gole Roberta Lewandowskiego z Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, ale przez moment też fragment poświęcony Legii Warszawa. Kontekst nadany przez narratora jest tu jasny ("pozostań silny w czasach zwątpienia") i odnosi się do rezygnacji Legii z Roberta Lewandowskiego.



W głównej, fabularyzowanej części filmiku mały Robert Lewandowski ma na sobie koszulkę reprezentacji Niemiec z Euro 1992. Właśnie o tej koszulce piłkarz wspominał kiedyś, że przynosiła mu szczęście: - Kiedy byłem dzieckiem brałem udział w biegach na 1000 i 1500 metrów. Do 16. roku życia wygrywałem wszystko, ale nie lubiłem tego sportu. Nie sprawiało mi to radości. Robiłem to tylko dlatego, że dużo biegałem za piłką i dzięki temu miałem okazję wygrać jakieś zawody. Tę koszulkę kupił mi tata, podczas swojego pobytu w Niemczech. Kiedy pierwszy raz ją założyłem, wygrałem zawody, dlatego zawsze chciałem w niej biegać. To była szczęśliwa koszulka - przyznawał Robert Lewandowski.





Robert Lewandowski na kanale Bundesliga TV

Robert Lewandowski jest częstym bohaterem wideo na oficjalnym kanale Bundesligi na YouTube, ale to pierwszy tego typu fabularyzowany filmik. Oprócz tradycyjnych skrótów i kompilacji z golami Roberta Lewandowskiego, obejrzeć można też m.in. animacje na jego temat.





Rekordowe wideo z udziałem Polaka na kanale Bundesligi - pełne 10 minut transmisji meczu Bayernu z Wolfsburgiem, w czasie których Robert Lewandowski zdobył pięć goli - ma już 16 milionów wyświetleń na YouTube.



