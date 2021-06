Robert Lewandowski jak masło orzechowe. „Bild” o maszynie reklamowej

Napastnik Bayernu Monachium jest twarzą wielu marek, wraz z żoną tworząc zresztą własne produkty pod swoim nazwiskiem. Reklamy z Robertem Lewandowskim to codzienność, co zauważył też niemiecki dziennik. Dzisiaj „Lewy” to nie tylko marka jako sportowiec, ale również prawdziwa maszyna reklamowa.

