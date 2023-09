Ciężko to w ogóle jakoś nazwać. Nie ma dla nas żadnego wytłumaczenia. Zawiedliśmy na całej linii. Przede wszystkim musimy przeprosić kibiców za to, jak graliśmy. Osobiście czuję się za to odpowiedzialny. To nie miało tak wyglądać (...) Mogę mieć do siebie żal i pretensje za to, że tak się zaprezentowałem. Że tak zagraliśmy. To nie było łatwe. Zaangażowanie było, ale to zdecydowanie za mało. Myślę, że widać było bezsilność i bezradność. Ciężko znaleźć inne słowa. Serce boli

~ mówił zawodnik na antenie "TVP Sport".