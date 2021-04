Robert Lewandowski od lat pozostaje absolutnie kluczową postacią Bayernu Monachium, a jego absencja spowodowana urazem brutalnie pokazuje, że bez Polaka nie jest to już ten sam zespół. Czy możliwym jest zatem, by "Lewy" pożegnał się z ekipą ze stolicy Bawarii i wyjechał na Wyspy? Według brytyjskich dziennikarzy dobrym kierunkiem transferu byłby Manchester City.

Bundesliga. Bayern Monachium - Union Berlin 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Napastnik w przeszłości był już łączony z drużynami z Anglii, lecz miało to miejsce w czasie, gdy jego pozycja w obecnym klubie nie była aż tak mocna. Wtedy wśród zainteresowanych wymieniano między innymi Manchester United czy jego rywala zza miedzy - City. "The Citizens" prowadzeni są przez byłego szkoleniowca Bayernu, Pepa Guardiolę.

To właśnie osoba trenera mogłaby być, zdaniem dziennikarzy, kluczem do transferu. Serwis "sportowefakty.wp.pl" poprosił o komentarz w tej sprawie kilku ekspertów z Wysp. Według nich Polak byłby idealnym następcą żegnającego się z City Sergio Aguero.



- Robert Lewandowski byłby ogromnym wzmocnieniem każdej drużyny na świecie - ocenił Luke Hatfield z "Express and Star". Co istotne, według niego największe braki zespół Guardioli ma właśnie w formacji ofensywnej, więc transfer napastnika byłby logicznym krokiem. Joe Champan z "Birmingham Live" wskazał też jako kluczowy czynnik wielkie doświadczenie "Lewego", mogące być kluczem w walce o trofea. - Jego "know-how" i poziom wykończenia akcji byłyby nieocenione - komentował.



Trzeba jednak oddać, że prawdopodobieństwo takiego ruchu wydaje się być znikome. Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem wygasa dopiero w 2023 roku, a jego chwilowa nieobecność już pokazała, że drużyna nie jest gotowa, by radzić sobie bez niego. Ekipa z Monachium nie dysponuje napastnikiem na choćby zbliżonym poziomie, a pozyskanie kogoś w letnim okienku wydaje się być zadaniem karkołomnym, by nie rzec - niemożliwym.



