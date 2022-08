Robert Lewandowski i barcelońska "operacja rejestracja". Co może pójść nie tak?

Javier Tebas, szef La Ligi nie pozostawił Barcelonie złudzeń. Uruchomienie trzech dźwigni finansowych przez Barcę to za mało, by móc zgłosić nowych piłkarzy - w tym Roberta Lewandowskiego do rozgrywek.

Środowe wydanie "La Vanguardii" poświęciło problemom Barcelony potężny artykuł, którego nagłówek nie pozstawia wątpliwości: "Wszystko za rejestrację".

"Gorączka związana z kwestią rejestracji piłkarzy panuje w gabinetach na Camp Nou" - nie ukrywają Hiszpanie. Jak podkreśla gazeta, kataloński klub robi "wszystko", by doprowadzić do tego, by w sobotę nowi piłkarze i ci, którzy przedłużyli umowy mogli być do dyspozycji Xaviego Hernandeza.

Dziennikarze wskazują, że Barcelona zdecydowała się sprzedać kolejną część udziałów - 24,5 proc. - jeśli chodzi o Barca Studios. Tak, by spróbować spełnić oczekiwania La Liga. Problem w tym, że nawet uruchomienie czwartej dźwigni, na co Barcelona już się zdecydowała, może nie wystarczyć. Jak wskazuje "La Vanguardia", może katalońskiemu klubowi nadal brakować ok. 40-50 milionów euro, by La Liga "przyklepała" ich plan.

Równolegle Barcelona stara się więc również doprowadzić do redukcji budżetu płacowego. W tym ma z kolei pomóc m.in. dobra wola Gerarda Pique. Pisaliśmy o tym tutaj: Bohaterska propozycja Gerarda Pique dla FC Barcelona.

Jak wskazują Hiszpanie, na rejestrację Barca ma czas do sobotniego poranka.

Również dziennikarze "El Mundo Deportivo" są przekonani, że uruchomienie czwartej dźwignii finansowej to już pewnik. Ale i oni podkreślają, to może sie okazać manewr niewystarczający. Z kolei kataloński "Sport" już z okładki krzyczy, że nadchodzi "Operacja - rejestracja".

Dziennikarze katalońskiej gazety zaznaczają, że do kwestii czwartej dźwigni finansowej trzeba jeszcze będzie dołączyć pracę nad radykalnym przyspieszeniem ruchów transferowych, czyli prac nad odejściem Martina Braithwaite'a i Memphisa Depaya. To ma być drugi krok. Trzecim, równie ważnym - redukcja pensji wspomnianego Pique i Sergio Busquetsa. Na okładce gazeta umieszcza zdjęcia tych, którzy z niecierpliwością czekają na rejestrację, czyli nowych graczy na czele z Robertem Lewandowskim.

Warto jednak podkreślić, że w rozmowie z Interią katalońscy dziennikarze przyznawali, że ryzyko, że akurat Lewandowski mógłby nie zostać zarejestrowany na czas jest niewielkie. Carles Ruiperez z "La Vanguardii" zapewniał, że kto, jak kto, ale "Lewy" ma zapewnienie, że zostanie zgłoszony jako pierwszy.