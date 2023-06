Miłosna historia Anny i Roberta Lewandowskich zaczyna się w 2007 roku, kiedy to wyjechali na obóz integracyjny dla studentów AWF-u. On trenował piłkę nożną, ona karate. Na wstępie "Lewy" uciekł się do... drobnego kłamstwa . Szczegółami podzieliła się całkiem niedawno jego ukochana.

Poznałam go 14 lat temu, miesiąc przed rozpoczęciem studiów, na wyjeździe zapoznawczym. Mieliśmy spotkanie integracyjne. Weszłam na stołówkę, a on przedstawił mi się jako Andrzej

Początkowo Anna nie miała dużych oczekiwań, jeśli idzie o tę znajomość. Wiele zmieniła jedna z pierwszych randek. Wówczas usłyszała od Roberta coś, co zapamięta do końca życia. "Pamiętam takie ważne zdanie, które padło, gdy Robert przekonywał mnie do siebie. Wyszliśmy z kina, złapał mnie (wtedy się jeszcze nie całowaliśmy) i mówi: ‘Daj mi pokazać sobie faceta, którego nie znasz’. To mówi do ciebie 19-latek. Okej, złapało mnie za serce" - opowiadała w dokumencie "Lewandowski - Nieznany".