Robert Lewandowski graczem meczu. Może zostać także piłkarzem kolejki LM!

Jak oceniono po spotkaniu na Camp Nou, "Lewego" wybrano graczem meczu "nie tylko za gole, ale także za rozumienie gry".

I to jest chyba największy plus Polaka, odkąd przyszedł do "Dumy Katalonii". Bo to, że będzie strzelać gole, to było raczej wiadome. Okazuje się jednak, że jest także reżyserem gry Barcelony, która wygląda więcej niż obiecująco.

Liga Mistrzów. Wielka czwórka: Lewandowski, Zieliński, Sane i Mbappe

W środę podopieczni Xaviego pokonali Viktorię 5-1 , a Lewandowski zanotował pierwszego hat-tricka w jej barwach .

Reklama

Dzięki temu może zostać także graczem pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Musi tylko wygrać głosowanie, jakie odbywa się na stronie internetowej UEFA. Jego rywalami są: Leroy Sane z Bayernu Monachium, który wygrał z Interem , Piotr Zieliński z Napoli, które rozbiło Liverpool , oraz Kylian Mbappe z PSG, które pokonało Juventus Turyn .