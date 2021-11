"Nie udało mi się dobrze wykonać 'jedenastki', to był mój błąd. Widziałem, gdzie rzuca się bramkarz, a mimo to strzeliłem w zły róg. Na szczęście udało nam się zdobyć kilka kolejnych bramek i zanotować zwycięstwo" - mówił Lewandowski po meczu.

Do przerwy w Monachium gospodarze prowadzili tylko 2-1. Na gole "Lewego" i Serge'a Gnabry'ego, który wykorzystał podanie Polaka, odpowiedział Morato.



Po zmianie stron Bawarczycy dołożyli jednak trzy kolejne trafienia - dwa gole Lewandowskiego i jeden Leroya Sane, a goście odpowiedzieli tylko bramką Darwina Nuneza.



"W pierwszych 20 minutach rzadko dotykałem piłki, dla snajpera nie jest łatwe pozostać cierpliwym. Po pierwszym golu było już trochę łatwiej. Najbardziej cieszę się z drugiej zdobytej bramki" - tłumaczył Lewandowski.





Robert Lewandowski sprintem przez pół boiska!

Jego drugie trafienie we wtorek to świetna kontra Bayernu, którą rozpoczął właśnie Polak jeszcze na własnej połowie. Potem piłka trafiła do Sane, a "Lewy" ruszył sprintem przez pół boiska, dostał podanie od Niemca i uderzył ponad bramkarzem rywala.



Hat-trickiem Lewandowski uświetnił setny mecz w Lidze Mistrzów, a podopieczni Juliana Nagelsmann, dzięki zwycięstwu, zapewnili sobie awans do fazy pucharowej rozgrywek.



