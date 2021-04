Robert Lewandowski był w środowy wieczór gościem telewizji "CBS Sports". Podczas rozmowy z dziennikarzami w kadr jego kamery weszła córka, której najwyraźniej nie podobało się to, że tata traci czas przed obiektywem.

"Lewy" pojawił się na antenie przy okazji meczu jego Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Bayern przegrał 2-3, a kontuzjowany Polak nie wystąpił.



Lewandowski odpowiadał między innymi na serię szybkich pytań, a jego reakcje wywoływały w studiu salwy śmiechu.



Pytany o to, którego z dwójki trenerów by wybrał: Pepa Guardiolę, czy Juergena Kloppa, po chwili ciszy odpowiedział, że "obu".

Show skradła jednak córka piłkarza. Już na początku "szybkiego wywiadu" słychać jak pyta, czy to "już". W dalszej jego części pojawia się w kadrze, co wyraźnie rozprasza Lewandowskiego.

- Prawdopodobnie córka czeka, aż położysz ją do łóżka. To już chyba czas - zażartowała prowadząca, pytając przy tym, czy Polak czyta jej na dobranoc. - Zobaczymy, co wybierze - odpowiedział.



