W sobotnim meczu z Freiburgiem Robert Lewandowski wyrównał historyczny rekord Gerda Muellera, strzelając swoją 40. bramkę w tym sezonie Bundesligi. Już w następny weekend Polak będzie miał okazję poprawić wyczyn legendarnego Niemca. Były reprezentant naszych zachodnich sąsiadów Dietmar Hamann stwierdził jednak, że "Lewy" nie powinien wychodzić na boisko w meczu z Augsburgiem z szacunku do Muellera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. SC Freiburg - Bayern Monachium 2-2. Zmarnowane okazje Roberta Lewandowskiego (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Lewandowski już na dobre zapisał się w historii Bundesligi! W zremisowanym 2-2 meczu z Freiburgiem nasz reprezentant pewnie wykorzystał rzut karny, notując swoją 40. bramkę w tym sezonie niemieckiej ekstraklasy. Tym samym wyrównał historyczny rekord Gerda Muellera.



Po strzeleniu gola Polak wykonał piękny gest. Pokazał na koszulce napis "4Ever Gerd", czyli "Na zawsze Gerd" ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Zaskakujący apel do Lewandowskiego. Co z rekordem Muellera?

Reklama

Wspaniały ukłon "Lewego" w stronę Muellera nie zadowolił jednak Dietmara Hamanna. Ekspert telewizji "Sky" zaapelował, by Bayern - za zgodą naszego napastnika - nie pozwolił Lewandowskiemu wybiec na boisku w meczu z Augsburgiem.



- Jaki to byłby to gest, gdyby Lewandowski powiedział: Nie gram, trzymam się z dala od rekordu. Jaki byłby to znak dla świata piłki nożnej, gdyby powiedzieli Lewandowskiemu, że z szacunku dla Muellera nie pozwolą mu zagrać - stwierdził były reprezentant Niemiec. - Bez Gerda Muellera Bayern Monachium nie byłby tam, gdzie jest teraz - dodał Hamann.

Nic nie wskazuje jednak na to, by Lewandowski miał opuścić mecz z Augsburgiem. Wtedy naszego reprezentanta będzie mógł zatrzymać już tylko... jego rodak - Rafał Gikiewicz, który nie zamierza ułatwiać "Lewemu" zadania ( czytaj więcej TUTAJ - kliknij ).



TB