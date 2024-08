Robert Lewandowski "goleadorem". Tak po meczu z Milanem piszą o nim Hiszpanie

"Lewandowski Goleador"

"Mundo Deportivo" bardziej skupiało się na minusach drużyny niż jej największych bohaterach. Dla Lewandowskiego zostało tylko kilka słów, gdzie jego rolę tłumaczono jako "goleador" - zdobył dwie bramki, był blisko hattricka i wykorzystał możliwie okazje, które miał do wykorzystania. Sergi Sole przypomniał też deklarację Polaka, który twierdził, że strzeli więcej goli niż w poprzednim sezonie i przygotowuje się do tego, by wypełnić tę obietnicę.