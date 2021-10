Robert Lewandowski drugi mecz z rzędu nie zdobył bramki w Bundeslidze

Bundesliga Bayern sensacyjnie przegrał z Eintrachtem! Robert Lewandowski z asystą, ale bez gola

Robert Lewandowski w 2021 roku jest w fantastycznej formie. Jeszcze niedawno polski snajper kontynuował niesamowitą serię - zdobywał bramki w 15 kolejnych meczach ligowych. Strzelał nieprzerwanie w każdym meczu od 15 lutego do 18 września.



W tym czasie Lewandowski zaliczył aż 24 trafienia w zaledwie 15 starciach!



Robert Lewandowski nie strzelił gola w meczu z Eintrachtem

Każda passa musi się jednak kiedyś skończyć. Przed tygodniem "Lewy" zakończył bez bramki spotkanie z Greuther Fuerth (3-1), a w niedzielę nie trafił ani razu przeciwko Eintrachtowi Frankfurt (1-2).



Dwa kolejne mecze w Bundeslidze bez bramki to seria, która w tym sezonie jeszcze mu się nie przydarzyła - podobnie, jak w całym poprzednim sezonie. Żeby znaleźć podobną passę trzeba cofnąć się do rozgrywek 2019/20, kiedy to Lewandowski nie zdobył żadnej bramki w trzech kolejnych ligowych meczach.

Wówczas "Lewy" nie strzelał od 23 listopada do 7 grudnia 2019 roku, "oszczędzając" drużyny Fortuny Duesseldorf, Bayeru Leverkusen oraz Borussii Moenchengladbach.

Wydaje się jednak, że fani Lewandowskiego nie mają powodów do niepokoju. W międzyczasie Polak zagrał w Lidze Mistrzów przeciwko Dynamu Kijów, strzelając dwa gole.

Zdjęcie Robert Lewandowski nie zdobył bramki w meczu z Eintrachtem Frankfurt / Adam Pretty / Getty Images

