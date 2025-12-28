Powołując się na wyniki ankiety przeprowadzonej przez "Mundo Deportivo" wśród 300 socios FC Barcelona, podawaliśmy już, że ponad 59% głosujących wolałoby, aby klub nie przedłużył umowy z Robertem Lewandowskim.

Spora część socios była na tak, inni wstrzymali się od głosu, a pozostali uzależnili by swoją decyzję od tego, czy Polak zgodziłby się na zmniejszenie swoich zarobków.

To jednak nie koniec. W tej samej ankiecie socios Barcy zostali zapytani o to, na jakiej pozycji najbardziej życzyliby sobie kolejnych wzmocnień. Aż 40,66% wskazało na środek ataku (pozycję numer "9"). Oznacza to więc, że mimo problemów w obronie, to właśnie tam widzą największe braki.

Środek obrony zebrał nieco ponad 20% głosów Na trzecim miejscu uplasowała się prawa obrona z 19% wskazań.

Socios Barcelony wskazali również konkretne nazwiska piłkarzy, których chcieliby zobaczyć w swoim klubie. Pierwsze miejsce z wynikiem 31,33% głosów zajął Julian Alvarez - środkowy napastnik Atletico Madryt.

Drugie miejsce... również przypadło środkowemu napastnikowi. 26% głosów zdobył Erling Haaland z Manchesteru City. Różnica między trzecim miejscem i Markiem Cucurellą, który je zajął, była dość spora. Lewy obrońca Chelsea i wychowanek Barcy zdobył 12,33% głosów.

W środku brony dramat, a socios Barcy i tak najbardziej pragną napastnika. Fatalne wnioski dla Lewandowskiego

Jak widać, nastroje wśród socios FC Barcelona są jednoznaczne. Panuje wśród nich dość mocne przekonanie, że priorytetem klubu powinno być znalezienie nowego piłkarza grającego na środku ataku.

Takie wyniki wydaje się dość ciekawe, ponieważ w tym sezonie FC Barcelona Hansiego Flicka największe problemy ma na pozycji środkowego obrońcy - szczególnie półlewego.

Odejście Inigo Martineza, kontuzje Andreasa Christensena i fakt, że Ronald Araujo całkowicie załamał się po fatalnym występie w Lidze Mistrzów z Chelsea i obecnie przebywa na "duchowym urlopie" do odwołania - to wszystko sprawiło, że aktualnie FC Barcelona ma do dyspozycji tylko jednego nominalnego środkowego obrońcę i jest to 18-letni Pau Cubarsi. Obok niego awaryjnie występuje Gerard Martin - przebranżowiony chwilowo z pozycji lewego obrońcy.

Nawet tak duże problemy w środku obrony nie przekonały socios do oddania największej liczny głosów na tę pozycję. Patrząc na te wyniki, można wyciągnąć bardzo niekorzystne wnioski dla Roberta Lewandowskiego.

