Robert Lewandowski od wielu już lat uchodzi za jednego z najpopularniejszych reprezentantów naszego kraju w sporcie zawodowym . Nikogo nie może to jednak dziwić. Polski napastnik przez wiele lat brylował w niemieckiej ekstraklasie, występując w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium , a latem 2022 roku przeniósł się do Hiszpanii, gdzie zasilił szeregi klubu FC Barcelona .

Od jakiegoś czasu mówi się o swego rodzaju "rywalizacji" pomiędzy Robertem Lewandowskim a... Igą Świątek . Młoda tenisistka na arenach międzynarodowych odnosi coraz to większe sukcesy, przez co zyskuje coraz większą popularność wśród dziennikarzy i kibiców. Już od kilku lat w mediach społecznościowych krążą słynne memy o "g*wniarze z paletkom", które nawiązują do walki Świątek i Lewandowskiego o miano najpopularniejszego polskiego sportowca.