Robert Lewandowski dostał od żony zabawny tort. Podsumowała jego życie

Robert Lewandowski pochwalił się później w mediach społecznościowych wspólnym zdjęciem z córkami i żoną. Jeden z najważniejszych dla niego dni w roku spędził w towarzystwie najbliższych. Pogoda sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu, a dzieci piłkarza składały mu życzenia świeżo po wyjściu z basenu.

Robert Lewandowski otrzymał wyjątkowy tort

"Lewy" dobrze bawił się na swojej rodzinnej imprezie urodzinowej. Z okazji jego święta żona przygotowała dla niego parę niespodzianek, m.in. widoczne na zdjęciach balony przedstawiające liczbę 37, a także stylowy tort z zabawnym podsumowaniem dotychczasowego życia piłkarza.

To właśnie ta druga rzecz szybko znalazła się w centrum. Lewandowska była z niego bardzo zadowolona i pochwaliła się napisem w mediach społecznościowych. Przedstawiono w nim działanie dodawania.

Robert Lewandowski skończył 37 lat. Tort go podsumował

"Wygląda na 15, czuje się na 12, zachowuje się na 10 - łącznie 37" - można było przeczytać na torcie. Nic dziwnego, że w tak wysportowanym ciele Lewandowski może czuć się jak 12-latek, choć na 15 lat raczej już nie wygląda.

Napastnik podzielił się rodzinnym zdjęciem w swoich mediach społecznościowych. Podobnie, jak miało to miejsce przy innych jego zdjęciach z córkami, postanowił dla świętego spokoju wyłączyć komentarze.

Robert Lewandowski dostał taki tort od swojej żony Instagram/annalewandowska ESP/Instagram

Robert Lewandowski świętuje sukcesy FC Barcelony wraz z rodziną Nur Photo/East News East News

Robert Lewandowski celebruje gola LLUIS GENE / AFP AFP