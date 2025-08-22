Partner merytoryczny: Eleven Sports

Robert Lewandowski dostał od żony zabawny tort. Podsumowała jego życie

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Robert Lewandowski obchodził 21 sierpnia swoje 37. urodziny. Spędził je przede wszystkim w gronie rodziny i przyjaciół - jego córki wróciły od babć, a na imprezie pojawili się również Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko z dziećmi. Anna Lewandowska wręczyła mężowi wyjątkowy tort, który podsumowywał jego życie. Piłkarz z pewnością uśmiechnął się ze względu na sam pomysł.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski
Anna Lewandowska i Robert LewandowskiNur Photo/East NewsEast News

Robert Lewandowski pochwalił się później w mediach społecznościowych wspólnym zdjęciem z córkami i żoną. Jeden z najważniejszych dla niego dni w roku spędził w towarzystwie najbliższych. Pogoda sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu, a dzieci piłkarza składały mu życzenia świeżo po wyjściu z basenu.

Robert Lewandowski otrzymał wyjątkowy tort

"Lewy" dobrze bawił się na swojej rodzinnej imprezie urodzinowej. Z okazji jego święta żona przygotowała dla niego parę niespodzianek, m.in. widoczne na zdjęciach balony przedstawiające liczbę 37, a także stylowy tort z zabawnym podsumowaniem dotychczasowego życia piłkarza. 

To właśnie ta druga rzecz szybko znalazła się w centrum. Lewandowska była z niego bardzo zadowolona i pochwaliła się napisem w mediach społecznościowych. Przedstawiono w nim działanie dodawania. 

Robert Lewandowski skończył 37 lat. Tort go podsumował

"Wygląda na 15, czuje się na 12, zachowuje się na 10 - łącznie 37" - można było przeczytać na torcie. Nic dziwnego, że w tak wysportowanym ciele Lewandowski może czuć się jak 12-latek, choć na 15 lat raczej już nie wygląda.

Napastnik podzielił się rodzinnym zdjęciem w swoich mediach społecznościowych. Podobnie, jak miało to miejsce przy innych jego zdjęciach z córkami, postanowił dla świętego spokoju wyłączyć komentarze.

Zielony tort urodzinowy z napisem w języku angielskim oraz złotymi elementami dekoracyjnymi, na torcie umieszczone są świeczki w kształcie liczby 37.
Robert Lewandowski dostał taki tort od swojej żonyInstagram/annalewandowskaESP/Instagram

