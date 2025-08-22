Robert Lewandowski dostał od żony zabawny tort. Podsumowała jego życie
Robert Lewandowski obchodził 21 sierpnia swoje 37. urodziny. Spędził je przede wszystkim w gronie rodziny i przyjaciół - jego córki wróciły od babć, a na imprezie pojawili się również Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko z dziećmi. Anna Lewandowska wręczyła mężowi wyjątkowy tort, który podsumowywał jego życie. Piłkarz z pewnością uśmiechnął się ze względu na sam pomysł.
Robert Lewandowski pochwalił się później w mediach społecznościowych wspólnym zdjęciem z córkami i żoną. Jeden z najważniejszych dla niego dni w roku spędził w towarzystwie najbliższych. Pogoda sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu, a dzieci piłkarza składały mu życzenia świeżo po wyjściu z basenu.
Robert Lewandowski otrzymał wyjątkowy tort
"Lewy" dobrze bawił się na swojej rodzinnej imprezie urodzinowej. Z okazji jego święta żona przygotowała dla niego parę niespodzianek, m.in. widoczne na zdjęciach balony przedstawiające liczbę 37, a także stylowy tort z zabawnym podsumowaniem dotychczasowego życia piłkarza.
To właśnie ta druga rzecz szybko znalazła się w centrum. Lewandowska była z niego bardzo zadowolona i pochwaliła się napisem w mediach społecznościowych. Przedstawiono w nim działanie dodawania.
Robert Lewandowski skończył 37 lat. Tort go podsumował
"Wygląda na 15, czuje się na 12, zachowuje się na 10 - łącznie 37" - można było przeczytać na torcie. Nic dziwnego, że w tak wysportowanym ciele Lewandowski może czuć się jak 12-latek, choć na 15 lat raczej już nie wygląda.
Napastnik podzielił się rodzinnym zdjęciem w swoich mediach społecznościowych. Podobnie, jak miało to miejsce przy innych jego zdjęciach z córkami, postanowił dla świętego spokoju wyłączyć komentarze.