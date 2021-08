Już pierwszy gol strzelony przeciw Herthcie pozwolił Lewandowskiemu na pobicie swojego rekordu życiowego. Dzięki trafieniu w sobotnim spotkaniu Polak zdobył bramkę w 13. meczu z rzędu.



Pod tym względem supersnajper goni swojego wielkiego poprzednika w barwach Bayernu, czyli niedawno zmarłego Gerda Muellera. Niemiec dokonywał tej sztuki w szesnastu z rzędu spotkaniach. I tylko Mueller w tej chwili ma dłuższą serię od Polaka.



Hat-trick w spotkaniu z berlińczykami sprawił, że Lewandowski na tę chwilę legitymuje się 301 bramkami w barwach Bayernu strzelonymi w 333 meczach we wszystkich rozgrywkach. Coś niesamowitego, a on wcale nie zamierza się zatrzymywać!



Polak nie przestaje kolekcjonować rekordów, a jego gablota wprost ugina się od kolejnych nagród.



Przypomnijmy, że kilka minut przed rozpoczęciem sobotniego meczu Lewandowski otrzymał kolejny puchar. Do rąk polskiego napastnika mistrzów Niemiec trafiła nagroda dla Piłkarza Roku w Niemczech, przyznawana przez redakcję sportową niemieckiego Kickera za dokonania w minionym sezonie

