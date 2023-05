Robert Lewandowski do końca nie odpuścił. Opłaciło się. Co za gol!

FC Barcelona - Real Sociedad. Robert Lewandowski zdobył upragnionego gola

W tej sytuacji Polak do końca walczył o to, by dać drużynie - i zgromadzonym kibicom - choć jedną bramkę. I w doliczonym czasie gry to się "Lewemu" udało. Tuż przed końcem spotkania, po dośrodkowaniu z prawej strony od Ferrana Torresa, Lewandowski głową skierował piłkę do siatki Realu Sociedad, uderzając z 6. metra.