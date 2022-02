Robert Lewandowski udzielił wywiadu słynnej francuskiej gazecie "L’Equipe". Wypowiedzi Polaka od razu podchwyciły inne światowe media. Kapitan reprezentacji Polski i napastnik Bayernu Monachium obszernie wypowiedział się m.in. na temat snajpera, do którego czasem jest porównywany - Karima Benzemy.

Jak podkreślają zagraniczne media, w tym hiszpański "As", Robert Lewandowski jest teraz najprawdopodobniej w najlepszym momencie swojej kariery. Ale Benzema również przeżywa ostatnio świetne chwile. Dlatego dziennikarze "L’Equipe" próbowali dociec, co łączy - w opinii Polaka - tych dwóch znakomitych napastników.

Reklama

- Real Madryt wiele zawdzięcza Benzemie, jego liczby robią wrażenie - zaznaczył Lewandowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wszystkie gole Mohameda Salaha w fazie grupowej Ligi Mistrzów. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Robert Lewandowski chwali Karima Benzemę. "Bardzo inteligentny"

Kapitan reprezentacji Polski komplementował gracza Realu. - Tak, jak i mnie, tak również Karimowi odpowiada to, by grać kombinacyjnie z kolegami z boiska, zawsze ich szuka na placu gry. Bramka nie jest jego obsesją. Ponad wszystko stawia sukces zespołu. Ja też staram się kreować przestrzenie, zaskoczyć rywala i grać możliwie nieprzewidywalnie. Podoba mi się jakość w grze Karima. To piłkarz bardzo inteligentny. Nie wiem, jaki jest poza boiskiem, ale wydaje się, że cały czas pragnie być jeszcze lepszy - opisał Benzemę Polak.

Snajper Bayernu odniósł się też do tego, że obaj z Benzemą mają już bliżej, niż dalej do momentu zakończenia kariery. - Życzę mu utrzymywania się jeszcze przez kilka lat na czele międzynarodowej stawki. Może nawet zakończymy nasze kariery w podobnym czasie - podsumował Lewandowski.