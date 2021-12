Robert Lewandowski został uznany najlepszym piłkarzem 2021 roku przez włoski "Tuttosport". Nagrodę Golden Player odebrał drugi raz z rzędu. W kapitule przyznającej nagrody znalazły się takie legendy futbolu jak Andrij Szewczenko, Christo Stoiczkow, Emilio Butragueno, Pavel Nedved, Samuel Eto'o, Edwin Van der Sar czy Lothar Matthaeus.

Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Jan-Krzysztof Duda 60% Anita Włodarczyk 40%

głosów: 15061

Co się stało z Lewandowskim? W Niemczech zaniepokojenie



- To nie jest nagroda pocieszenia, tylko prestiżowe wyróżnienie - zapewnił Lewandowski w wywiadzie udzielonym organizatorom. Udzielił także szerokiego wywiadu, w którym mówił między innymi o tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, trenerze Julianie Nagelsmannie, oraz swojej niezwykle owocnej boiskowej współpracy z Thomasem Muellerem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Zbigniew Boniek o problemach zdrowotnych Zielińskiego. WIDEO INTERIA.TV

Nie bez znaczenia dla wygranej Polaka było pobicie wieloletniego rekordu należącego wcześniej do Gerda Muellera, ale włoscy dziennikarze przepytywali "Lewego" głównie w kontekście futbolu kojarzącego się z Półwyspem Apenińskim. - Gdy miałem siedem lat zachwycałem się Roberto Baggio, jego szczególną fryzurą i wielkim talentem. Wtedy był najlepszy. Próbowałem go naśladować - opowiadał snajper Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski: Najtrudniej grało się przeciwko Giorgio Chielliniemu i Sergiowi Ramosowi

- Czy zagram kiedyś we Włoszech? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, nie znam przyszłości, nie mam żadnych wieści na ten temat, ale jest to możliwe. Jako dziecko miałem koszulkę Interu Mediolan i często śledziłem włoski futbol. W Serie A są świetne drużyny - dodał Lewandowski, uzupełniając także wypowiedź o to, przeciwko którym obrońcom grało mu się najciężej w karierze. Wymienił w tym gronie Giorgio Chielliniego i Sergio Ramosa.