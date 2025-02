Robert Lewandowski nie pokonał w sobotę bramkarza Las Palmas, co oznaczało, że dobiegła końca jego mała passa trafień. Trafiał do siatki przez cztery kolejki z rzędu. Posucha na Estadio de Gran Canaria ma swój skutek w rankingu Złotego Buta. Polski napastnik spadł z podium. Stało się to faktem w niedzielę, gdy golkipera rywali pokonał jeden z jego konkurentów z ligi włoskiej.