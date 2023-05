Robert Lewandowski czeka z niecierpliwością. Być może mu się upiecze

Ta rywalizacja trwa już od kilku sezonów. Na razie górą jest Polak, ale Francuz cały czas ma szansę, by go wyprzedzić.

Na razie to Polak zajmuje najniższy stopień podium i to właśnie dziś wszystko może się wyjaśnić. Jeśli Benzema nie zdobędzie gola, a Real odpadnie (w pierwszym meczu było 1:1), to Lewandowski do przyszłej edycji zostanie na trzecim miejscu. Jeśli jednak Benzema zdobędzie dwie bramki, to zrzuci Polaka na czwarte miejsce.