Historia meczów Lewandowskiego z Realem jest długa i zaczęła się 14 lat temu. Wtedy jako piłkarz Borussii Dortmund zaliczył jeden z najlepszych występów w Lidze Mistrzów w całej karierze. Najpierw żółto-czarni zmierzyli się z drużyną z Madrytu w fazie grupowej. W sezonie 2012/2013 u siebie wygrali 2:1, a jednego gola zdobył Lewandowski. Była to dopiero jego bramka nr 3 w Lidze Mistrzów, a do tej pory strzelił ich 109.

Dużo ważniejszy był jednak mecz w półfinale tych rozgrywek. Na Signal Iduna Park gospodarze wygrali 4:1, a wszystkie gole zdobył Lewandowski. To jeden z jego ikonicznych występów w karierze, zapewne tuż obok pięciu goli strzelonych w dziewięć minut.

Jako piłkarz Borussii bilans meczów z Realem miał na plus - trzy zwycięstwa, remis i dwie porażki. Dużo gorzej wypadł Lewandowski w kolejnym klubie - Bayernie. Trzy występy przeciwko Królewskim - dwie porażki i remis. Real najpierw wyeliminował drużynę z Monachium w ćwierćfinale LM (sezon 2016/2017), a rok później w półfinale. Lewandowski zdobył tylko jednego gola.

El Clasico. Lewandowski - specjalista od bramek w Superpucharze Hiszpanii

Po transferze do Barcelony Polak mógł wreszcie wystąpić w najbardziej popularnym na świecie meczu klubowym - El Clasico. W pierwszym spotkaniu w La Liga gola nie zdobył, ale w kolejnym - w Superpucharze Hiszpanii - już trafił, a Barcelona wygrała 3:1. Zresztą Lewandowski jest specjalistą od goli w tych rozgrywkach. Wystąpił w czterech finałach Superpucharu i w każdym zdobył gola.

Gorzej Polakowi idzie w Pucharze Króla i w La Lidze. W tych pierwszych rozgrywkach za czasów Lewandowskiego trzy razy rozegrano El Clasico. Wystąpił tylko raz a Barcelona poniosła klęskę 0:4. W lidze długo nie mógł zdobyć bramki. W czterech meczach nie trafił ani razu, a jego drużyna trzy przegrała i jedno zremisowała.

Wreszcie 26 października 2024 roku Lewandowski zaliczył najlepszy występ w El Clasico. W Madrycie Barcelona upokorzyła Real i wygrała aż 4:0, a 36-letni wówczas napastnik zdobył dwie bramki.

El Clasico. Jedyny raz, kiedy Lewandowski siedział na ławce rezerwowych

To były jednak ostatnie gole Lewandowskiego w ligowym El Clasico, które jest najbardziej prestiżowe z prestiżowych meczów między tymi drużynami. Rewanż w poprzednim sezonie obejrzał z ławki rezerwowych i było to jedyny taki przypadek, że Polak nie zagrał z Realem, choć był gotowy. Barcelona wówczas wygrała 4:3 i potwierdziła, że zasłużenie zdobyła mistrzostwo.

W pierwszym ligowym El Clasico w tym sezonie Real wygrał na Santiago Bernabeu 2:1, a Lewandowski pauzował z powodu urazu. Od ostatniego gola strzelonego w ligowym meczu z Realem w niedzielę minie 561 dni, czyli ponad półtora roku.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by Lewandowski zagrał od pierwszej minuty. Zwłaszcza że tak było w dwóch ostatnich ligowych meczach, a Polak zaliczył asystę z Getafe (2:0) i zdobył gola z Osasuną (2:1). Barcelona zagra pierwszy raz z Realem po powrocie na odnowione Camp Nou i może po raz 29. zostać mistrzem Hiszpanii. Wystarczy jej do tego remis.

