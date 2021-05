Robert Lewandowski ma za sobą fantastyczny sezon w barwach Bayernu Monachium. Zwieńczy go sobotnim meczem z Augsburgiem, w którym będzie mógł pobić legendarny rekord Gerda Muellera, strzelając swoją 41. bramkę w tym sezonie Bundesligi. Dzięki swojej niebywałej dyspozycji strzeleckiej "Lewy" jest nie tylko poza zasięgiem największych gwiazd światowego futbolu, ale i... wielu klubów z najlepszych lig Europy. Jeszcze lepiej wygląda skuteczność naszego reprezentanta na tle ekip z PKO Ekstraklasy, które zostały całkowicie zawstydzone przez gwiazdę Bayernu Monachium. Statystyki dla polskich ekip są zatrważające.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. 40 goli Roberta Lewandowskiego (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Reklama

Mecz Bayern - Augsburg dziś o 15.30. Transmisja w Eleven Sports 1.

Reklama

Pogoń Roberta Lewandowskiego za rekordem Gerda Muellera zakończyła się powodzeniem! Polak wyrównał wyczyn legendarnego Niemca w ubiegły weekend, pewnie wykorzystując rzut karny w meczu z Freiburgiem i jest już o krok od tytułu samodzielnego rekordzisty. By go zdobyć, Polak musi choć raz pokonać Rafała Gikiewicza, który w sobotę będzie strzegł dostępu do bramki Augsburga.

"Lewy" może być już pewny nie tylko tytułu najlepszego strzelca Bundesligi, ale i zwycięstwa w klasyfikacji Złotego Buta Polak. Ma w niej 10 bramek (czyli 20 punktów) przewagi nad drugim Leo Messim, któremu także pozostał do rozegrania tylko jeden mecz ligowy. Trzeci jest Cristiano Ronaldo (11 bramek i 22 punkty straty do Lewandowskiego).

Klasyfikacja Złotego Buta w sezonie 2020/21 Pozycja Imię i nazwisko Bramki Liczba punktów 1. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 40 80 2. Lionel Messi (FC Barcelona) 30 60 3. Cristiano Ronaldo (Juventus) 29 58 4. Andre Silva (Eintracht Frankfurt) 27 54 5. Kylian Mbappe (PSG) 26 52 6. Erling Haaland (Borussia Dortmund) 25 50 7. Gerard Moreno (Villarreal) 23 46 8. Romelu Lukaku (Inter Mediolan) 23 46 9. Karim Benzema (Real Madryt) 22 44 10. Harry Kane (Tottenham) 22 44 11. Luis Muriel (Atalanta Bergamo) 22 44 12. Mohamed Salah (Liverpool) 22 44 13. Paul Onauhu (KRC Genk) 29 43,5 14. Duszan Vlahović (Fiorentina) 21 42 15. Kasper Junker (FK Bodo/Glimt 27 40,5 16. Patson Daka (Red Bull Salzburg) 27 40,5 17. Luis Suarez (Atletico Madryt) 20 40 18. Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) 20 40 19. Ciro Immobile (Lazio) 20 40 20. Memphis Depay (Lyon) 20 40

W kwestii skuteczności "Lewy" może rywalizować nie tylko z gwiazdami światowego, ale i... wieloma klubami z najlepszych lig Starego Kontynentu. Aż 22 klubów z tzw. "TOP5" strzeliło mniej goli od Lewandowskiego. Sześć z nich to ekipy z Bundesligi.

Kluby z pięciu najlepszych lig Europy, które strzeliły mniej bramek od Lewandowskiego:

Premier League:

Burnley FC (33 bramki)

Fulham (27)

West Bromwich Albion (34)

Sheffield United (19)

LaLiga:

Osasuna (37)

Cadiz FC (34)

Deportivo Alaves (36)

Getafe (28)

SD Huesca (34)

Elche (32)

Real Valladolid (33)

SD Eibar (29)

Bundesliga:

FC Augsburg (34)

FSV Mainz (36)

Arminia Bielefeld (24)

Werder Brema (34)

FC Koeln (33)

Schalke 04 (25)

Serie A:

Benevento Calcio (39)

Parma Calcio (39)

Ligue 1:

Angers (39)

Dijon (24)

Jeszcze bardziej spektakularnie wygląda dorobek strzelecki Lewandowskiego na tle drużyn PKO Ekstraklasy. Tylko dwie z nich (Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa) strzeliły więcej goli niż kapitan polskiej kadry, a Lechia Gdańsk ma na ten moment tyle samo trafień, co "Lewy". Pozostałe 13 klubów może z zazdrością patrzeć na liczbę goli strzelonych przez asa Bayernu Monachium.

Drużyny z PKO Ekstraklasy, które strzeliły mniej goli od Lewandowskiego:

Pogoń Szczecin (36)

Śląsk Wrocław (36)

Warta Poznań (33)

Piast Gliwice (39)

Zagłębie Lubin (38)

Jagiellonia Białystok (39)

Górnik Zabrze (31)

Lech Poznań (39)

Wisła Płock (37)

Wisła Kraków (39)

Cracovia (28)

Stal Mielec (31)

Podbeskidzie Bielsko-Biała (29)

Statystyki strzeleckie "Lewego" w tym sezonie powalają na kolana. Aż strach pomyśleć, ile goli miałby na koncie Polak, gdyby nie kontuzja odniesiona w meczu z Andorą, która wykluczyła go z gry w czterech meczach ligowych. Teraz jednak najważniejsze pytanie brzmi: Czy Robert Lewandowski pobije rekord Gerda Muellera? Odpowiedź na nie poznamy już w sobotę. Początek meczu Bayern Monachium - FC Augsburg o 15.30. Transmisja w Eleven Sports 1, relacja w Interii.

TB