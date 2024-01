Robert Lewandowski był bez szans. Szokujące fakty na temat Złotej Piłki

W Polsce trwają dyskusje czy Robert Lewandowski powinien znaleźć się w dziesiątce najlepszych sportowców w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Tymczasem niepostrzeżenie we Francji ukazał się materiał, który pokazuje, że kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski nie miał szans na to, aby w 2021 roku sięgnąć po zwycięstwo w plebiscycie Złota Piłka. Był wtedy drugi za Lionelem Messim z PSG.

Katarczycy budują pozytywny wizerunek przez sport

Artykuł jest poświęcony lobby jakie we francuskim świecie dziennikarskim wywiera PSG . Od 2011 roku właścicielem klubu są Katarczycy . Paryżanie mają od tego czasu nieograniczony budżet jak się okazuje nie tylko na transfery piłkarzy.

Jednym z ważnych elementów działalności Katarczyków i ich piłkarskiego ambasadora we Francji i Europie, czyli PSG są działania budujące pozytywny wizerunek tego małego bliskowschodniego kraju. Dla Katarczyków liczy się sukces sportowy PSG, ale także każda pozytywna wzmianka na temat sponsorowanego przez nich klubu, jego piłkarzy i co za tym idzie arabskich właścicieli zespołu. To element tzw. sportwashingu, czyli poprawy wiarygodności Kataru w oczach Zachodu.