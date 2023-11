Robert Lewandowski będzie miał rywala! Barcelona dostała zielone światło

Robert Lewandowski do FC Barcelony trafił nieco ponad rok temu. "Duma Katalonii" zapłaciła za kapitana reprezentacji Polski 45 milionów euro kwoty podstawowej, a dodatkowe pięć milionów zostało zapisane w formie zmiennych. Początek "Lewego" w nowych barwach wskazywał na to, że każda z tych zmiennych zostanie zrealizowana bez większych kłopotów.

Robert Lewandowski będzie miał rywala! Barcelona z zielonym światłem

Niektórzy kibice "Dumy Katalonii" uważają, że taki stan rzeczy spowodowany jest brakiem rywalizacji. Lewandowski obecnie w Barcelonie nie ma żadnego konkurenta do walki o pierwszy skład. Gdy jest zdrowy, to zwyczajnie gra i zwykle spędza na murawie cały mecz. "Blaugrana" już kilka miesięcy temu wykupiła z Athletico Paranense utalentowanego Vitora Roque , który według wielu ma być następcą Lewandowskiego.

Problemem było jednak to, kiedy Brazylijczyk przyjdzie do klubu, a takie wątpliwości wynikały oczywiście z sytuacji finansowej klubu. Wobec poważnej kontuzji Gaviego zwolniło się jednak miejsce w budżecie i według "Mundo Deportivo" 18-latek przybędzie do Katalonii już zimą 2024 roku. Pierwsze sześć miesięcy w Barcelonie spędzi, będąc wypożyczonym do swojego przyszłego klubu.