Robert Lewandowski atakuje najlepszych. Ten rekord może być jego

W ostatnich czterech spotkaniach Lewandowski zdobył cztery bramki, z czego dwie strzelił w niedzielnym spotkaniu z Espanyolem , które przesądziło o mistrzostwie Hiszpanii dla Barcelony. Polak teraz walczy także o indywidualne trofeum - koronę króla strzelców. Lewandowski do tej pory zdobył 21 bramek, a drugi w zestawieniu Karim Benzema - 17.

Robert Lewandowski najskuteczniejszym debiutantem w La Liga w XXI wieku?

Okazuje się, że Polak może zdobyć jeszcze jeden tytuł - najskuteczniejszego debiutanta w La Liga w XXI wieku. Na razie na czele tego zestawienia jest Cristiano Ronaldo, który w pierwszym sezonie po przyjściu do Realu Madryt zdobył 26 bramek. Portugalczyk znajduje się więc w zasięgu Polaka, choć zadanie nie jest łatwe - by wyrównać wynik Ronaldo, Lewandowski do końca sezonu musi strzelać średnio więcej niż jedną bramkę na mecz.