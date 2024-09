Riposta dla Lewandowskiego i Mbappe. Po prostu cudo, to trzeba zobaczyć. WIDEO

Primera Division. Real Betis - RCD Mallorca: Piękne trafienie Lo Celso, prędka odpowiedź Rodrigueza i decydujący cios na koniec

W poniedziałkowym starciu wynik otworzyli "Los Verdiblancos" - i zrobili to już w 7. minucie, kiedy to absolutną "bombą" z okolic 20. metra popisał się Giovani Lo Celso . Bramkarz Dominik Greif nie miał w tym przypadku szans:

Co ciekawe Mallorca do wyrównania doprowadziła już... minutę potem, kiedy to do siatki trafił Dani Rodriguez. Jego bramkę poprzedziło imponujące, długie podanie Samu Costy i dogranie Larina. Jak się potem okazało, nie był to ostatni gol w tym meczu, choć... trzeba się było trochę naczekać na zmianę rezultatu.