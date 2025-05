Rewolucja w FC Barcelona. Hansi Flick się nie zawaha, hiszpańskie media potwierdzają

Już w tym momencie można stwierdzić, że był to bardzo wymagający i trudny sezon dla piłkarzy Barcelony. A przecież jeszcze wiele ważnych meczów przed nimi. Duma Katalonii ma już na swoim koncie zwycięstwa w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii, ale że apetyt rośnie w miarę jedzenia, to w Barcelonie mają ochotę i na Ligę Mistrzów i na mistrzostwo Hiszpanii. W sobotę dojdzie do kolejnego rozdziału walki o drugie z wymienionych tytułów.

