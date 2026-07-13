Przez wiele tygodni trwała saga związana z przyszłością Roberta Lewandowskiego. Po tym jak jasne stało się, że kapitan reprezentacji Polski nie przedłuży umowy z Barceloną, za najbardziej prawdopodobny dla niego kierunek wskazywano Arabię Saudyjską. Doszło jednak w pewnym momencie do zwrotu akcji.

Rewolucja kadrowa w Chicago Fire. Od Lewandowskiego się zaczęło

Ostatecznie to oferta z Chicago Fire zrobiła na 37-latku największe wrażenie i został on na początku lipca oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem "Strażaków". A na tym nie koniec planowanych ruchów kadrowych.

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Marek Radziszewski, polski trener mieszkający od ponad 30 lat w Chicago zdradził, że klub planuje niemal rewolucję kadrową. Ujawnił przy tym, że w planach jest także transfer Kevina de Bruyne. Z jego słów wynika, że Lewandowski był pierwszym z głośnych nazwisk na liście, o jakich angaż postarał się klub z "wietrznego miasta".

- Wiadomość, że Robert Lewandowski zostanie zawodnikiem Fire została zauważona i była szeroko skomentowana w mediach. Cieszyło się nie tylko środowisko polonijne, ponieważ Robert to marka globalna - zaczął Radziszewski.

Kiedy było jasne, że przychodzi do Chicago, zaczęto się zastanawiać, kto będzie mu dogrywał piłkę. Klub zamierza sprowadzić Belga Kevina de Bruyne, zespół wzmocni też kolejny Portugalczyk.

Kolejny głośny transfer Chicago Fire? Chcą walczyć o trofea

W mediach przewijał się także w ostatnim czasie temat możliwego transferu Leona Goretzki. Taki ruch nie został jednak przez Radziszewskiego potwierdzony. Z pełnym przeświadczeniem podkreślił jednak, że Chicago Fire z Lewandowskim w składzie będzie chciało walczyć o trofea. A tych w dorobku na ten moment ma niewiele.

Ostatni raz "Strażacy" sięgnęli po trofeum w roku 2006. Wówczas wygrali US Open Cup. Był to ich czwarty. Do tego raz udało im się wygrać MLS, a także sięgnąć w sezonie 2002/03 po Supporters' Shield Winner. To nagroda dla drużyny, która w sezonie zasadniczym, jeszcze przed fazą play-off zgromadzi w lidze najwięcej punktów.

- Joe Mansueto [ właściciel Chicago Fire przyp. red. ] chce zbudować zespół na miarę największych drużyn z Europy, Fire ma być klubem dla środowiska chicagowskiego. Sprowadzenie Roberta ma w tym pomóc, bo Chicago to największe skupisko Polaków poza granicami kraju. Jest nas tu ponad milion - podkreślił Radziszewski.

Oficjalna prezentacja Lewandowskiego w Chicago Fire ma nastąpić 14 lipca. Wtedy też Polak po raz pierwszy weźmie udział w treningu nowej drużyny i przemówi na konferencji prasowej.

Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barcelona Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kevin de Bruyne PAUL ELLIS AFP

Robert Lewandowski AFP





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