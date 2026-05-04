Reprezentant Polski zapytany o transfer Lewandowskiego. Padł kierunek. "Rozmawialiśmy"

Oprac.: Rafał Sierhej

Przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż pozostaje owiana tajemnicą. Polak ma na stole kilka opcji i musi dobrz wybrać, aby w odpowiednim miejscu kontynuować swoją wybitną karierę. Jak się okazuje "Lewy" rozmawiał z Karolem Świderskim, który grał w kilku ligach. Napastnik reprezentacji Polski zdradził, jaki kierunek interesuje kapitana naszej kadry.

Jan Bednarek, Robert Lewandowski i Karol Świderski

Robert Lewandowski oficjalnie do 30 czerwca 2026 roku pozostaje piłkarzem FC Barcelona. Co wydarzy się potem? O tym wie prawdopodobnie tylko "Lewy" i jego najbliższe otoczenie. W mediach trwają nieustanne spekulacje na temat kierunku, jaki obierze kapitan reprezentacji Polski.

W ostatnich dniach wiele zaczęło wskazywać na to, że Barcelonę opuści. Wobec tego należy rozważyć kilka opcji. Po pierwsze ważne jest to, czy Lewandowski chce kontynuować karierę w Europie czy może ją opuścić? Jeśli "Lewy" uzna, że pozostanie w Europie jest istotne, to prawdopodobnie wybierze Włochy.

Kierunków oferujących większe pieniądze też nie brakuje. Mowa przede wszystkim o dwóch wyborach, a więc MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Z racji na sytuację geopolityczną wydaje się, że bezpiecznejszym wyborem byłyby przenosiny do USA. Jak się okazuje Lewandowski odbył jedną znaczącą rozmowę.

Karol Świderski w rozmowie z Kanałem Sportowym przyznał, że rozmawiali o możliwej zmianie barw. - Ja bym polecił (MLS przyp. red.), ale on pewnie ma w czym wybierać. Będzie miał coś z Włoch, Arabii Saudyjskiej i MLS. Będzie mógł wybrać coś najlepszego pod kątem życiowym - dla niego i dla rodziny - rozpoczął "Świder".

- Jak rozmawialiśmy o MLS, to mu polecałem. Nie mogę o tej lidze powiedzieć złego słowa, ale wiadomo, że chciałem wrócić do Europy. Podróże na kadrę nie są przyjemne. Dla mnie kadra zawsze była najważniejsza, dlatego myślałem o tym, żeby być bliżej Europy, żeby trenerzy mogli oglądać moje mecze. […] Myślę, że jak jesteś ważną postacią w klubie i grasz regularnie, to cię niesie. Wtedy nie ma znaczenia, czy grasz w MLS, czy w lepszej lidze - dodał cytowany przez "KanałSportowy.pl".

Lewandowski w tym sezonie w Barcelonie odgrywa istotną rolę, ale nie aż tak, jakby to sobie wymarzył. Polak wystąpił w 42 meczach na wszystkich frontach. Strzelił osiemnaście goli i cztery razy asystował. Ważne jest jednak to, że średnio spędza na boisku około 52 minuty, co z pewnością odbiega od jego oczekiwań.

We Włoszech głośno o Robercie Lewandowskim. Sensacyjny kierunek transferowy
Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie
Robert Lewandowski - waży się jego przyszłość w barwach FC Barcelona
