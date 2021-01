Reprezentacja Polski. Jest dowód na spotkanie Paulo Sousy z Robertem Lewandowskim

Paulo Sousa, nowy selekcjoner reprezentacji Polski, był w Monachium, gdzie spotkał się z Robertem Lewandowskim. W internecie ukazało się wspólne zdjęcie Paulo Sousy z "Lewym", portugalski trener dodał do niego krótki komentarz.

Sousa już w pierwszym wywiadzie po nominacji ogłosił, że lada chwila zamierza skontaktować się z piłkarzami reprezentacji. Już w marcu czekają jego drużynę pierwsze mecze w eliminacjach mistrzostw świata.

Swoją "misję" Portugalczyk rozpoczął od spotkania z Robertem Lewandowskim. To była rozmowa na najwyższym szczeblu, kapitana reprezentacji z jej nowym szkoleniowcem. "Lewy" jest optymistycznie nastawiony, rozmowa przebiegła w przyjaznej atmosferze, czego dowodem uśmiechnięte miny trenera i zawodnika na ich pierwszej wspólnej fotografii.

"To przyjemność i wielkie wyzwanie, gdy kapitan drużyny, którą prowadzisz, jest jednocześnie najlepszym piłkarzem świata. Razem zawsze będziemy silni, zawsze będziemy szli do przodu, zawsze będziemy drużyną. Zróbmy to!" - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Sousa.





