Rekordowy wynik Lewandowskiego zagrożony. Kane już za plecami. Brakuje tylko dwóch goli

Rafał Sierhej

Robert Lewandowski jest trzecim najlepszym strzelcem w historii rozgrywek Ligi Mistrzów. Polak obecnie przegrywa jedynie z Cristiano Ronaldo i Leo Messim. Najlepszym sezonem "Lewego" na europejskiej scenie był ten, w którym wygrał jedyny raz te rozgrywki. Wówczas Polak strzelił aż piętnaście goli. W pogoń za rekordowym wynikiem naszego napastnika ruszył Harry Kane. Anglikowi brakuje tylko dwóch trafień.

Harry Kane i Robert Lewandowski

Robert Lewandowski przyszedł do Bayernu Monachium latem 2014 roku. Wówczas wokół transferu Polaka było sporo dywagacji. Niektórzy eksperci wskazywali nawet, że napastnik naszej kadry nie przystaje do tak dużego klubu. Ostatecznie Lewandowski udowodnił, że Ci malkontenci się mylili.

Na triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów musiał jednak długo czekać. Mimo wybitnych wyników strzeleckich za każdym razem zespołowo czegoś brakowało. Aż do sezonu 2019/2020, gdy piłkarze walczyli nie tylko z rywalami na boisku, ale także z pandemią panującą na świecie.

W związku z tym finały rozegrane zostały w formie turnieju. Lewandowski tamten sezon zakończył z dorobkiem piętnastu strzelonych goli. To najlepszy wynik w karierze naszego napastnika. Dokonał tego w zaledwie dziesięciu spotkaniach. W trwającym sezonie na jego rekord poluje Harry Kane.

Anglik sprowadzony do Monachium w miejsce Lewandowskiego w wyborny sposób zastępuje Polaka. W pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain napastnik ekipy z Bawarii wykorzystał ze spokojem rzut karny. Dla Kane'a był to trzynasty gol w tym sezonie LM.

To sprawia, że Anglik jest o dwa gole od wyrównania najlepszego wyniku w karierze Polaka. Patrząc na wynik pierwszego meczu z PSG nie sposób wykluczyć, że zdoła tego dokonać już w spotkaniu rewanżowym. Ten mecz w środę 6 maja. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Robert Lewandowski przeszedł długą drogę od swojego pierwszego gola w Lidze Mistrzów do momentu, w którym stał się jednym z najskuteczniejszych strzelców w dziejach tych rozgrywek
Robert Lewandowski opuścił Niemcy i przeniósł się do Barcelony jako rekordzista Bundesligi. Jego przełomowy wynik może niebawem zostać pobity przez Harry'ego Kane'aMARCEL VAN DORSTAFP
Harry KanePATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
