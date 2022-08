Rekordowe tłumy! Prezentacja i popis Lewandowskiego!

Michał Białoński Robert Lewandowski

18 lipca przeszedł testy medyczne, a dziś, w obecności 57 tys. kibiców na Camp Nou został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Barcelony. Dla Roberta Lewandowskiego to był jeden z najpiękniejszych dni w życiu! - Dziękuję! To prawda! Lewandowski zagra tutaj - triumfował prezydent klubu Joan Laporta. - Hola cules! To wspaniałe, że przyszło was tak wielu - przywitał się z kibicami Lewandowski.

Zdjęcie Robert Lewandowski i prezydent Barcelony Joan Laporta podczas prezentacji na Camp Nou / AFP