Rekord Gerda Muellera to nie wszystko. Robert Lewandowski pamiętał o urodzinach swojej mamy

22 maja to dzień, który może przejść do historii niemieckiej piłki. Robert Lewandowski ma dziś bowiem ogromną szansę, by pobić legendarny rekord Gerda Muellera. Ta data od zawsze była jednak wyjątkowa dla snajpera Bayernu Monachium. Urodziny obchodzi bowiem wtedy jego mama Iwona, której złożył życzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na ten dzień czekali wszyscy fani Roberta Lewandowskiego! Już dzisiaj Polak może pobić wyczyn Gerda Muellera, który strzelił 40 bramek w rozgrywkach Bundesligi w sezonie 1971/72.



By zostać samodzielnym rekordzistą, "Lewy" musi strzelić przynajmniej jednego gola w sobotnim meczu z Augsburgiem, a zadanie to zamierza mu utrudnić rodak - Rafał Gikiewicz.

Lewandowski złożył życzenia urodzinowe mamie. Czas na rekord Muellera!

Pobicie rekord Muellera nie zaprząta jednak całkowicie myśli Lewandowskiego. Przed meczem kapitan polskiej kadry nie zapomniał o tym, by... złożyć życzenia urodzinowe swojej mamie - Iwonie.



- Wszystkiego najlepszego dla kobiety, która pomogła mi spełnić wszystkie marzenia. Niech ten dzień będzie dla ciebie wyjątkowy, mamo - napisał w mediach społecznościowych Lewandowski.



Jego wpis skomentował polski siatkarz Andrzej Wrona. - Mam pomysł na prezent! Najlepszego dla mamy - napisał. I chyba wszyscy domyślamy się, co miał na myśli.



O tym, czy Robert Lewandowski pobije rekord Gerda Muellera przekonamy się już niebawem. Początek meczu Bayern Monachium - FC Augsburg w sobotę o 15.30. Transmisja spotkania w Eleven Sports 1, relacja w Interii .



