Real Madryt uratuje Lewandowskiego? "Królewscy" ruszają po gwiazdę

Jest wręcz przeciwnie. Joselu z pewnością nie należy do zawodników, którzy rozpalają wyobraźnię fanów. Trzeba jednak przyznać, że w tym sezonie, jak na razie, zwyczajnie daje radę. Mimo tego mówimy o zawodniku, który ma już 33-lata i podobnie, jak w przypadku Lewandowskiego, z pewnością bliżej mu do końca kariery niż jej początku. W obu klubach szukają więc ich następców.

Real Madryt uratuje Lewandowskiego? Wielka walka z Barceloną

Zarówno w Barcelonie, jak i w Madrycie mają już bardzo klarowny plan. Ten opiera się na Brazylijczykach. Wielcy rywale już zapewnili sobie usługi dwóch największych brazylijskich talentów. Zimą do Barcelony ma zawitać Vitor Roque, a latem do Madrytu przybyć ma Endrick. Za obu zapłacono wielkie pieniądze. To jednak nie koniec inwestycji. Według dziennikarzy oba kluby mają stoczyć walkę o jeszcze jednego utalentowanego snajpera.