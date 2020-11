Po strzeleniu dwóch goli w meczu z RB Salzburg Robert Lewandowski zamieścił emocjonalny wpis na Facebooku. Polak zadedykował swoje trafienia choremu Gerdowi Muellerowi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski zdobywa 70. bramkę w Lidze Mistrzów. WIDEO Polsat Sport

Bayern Monachium wygrał wszystkie trzy dotychczasowe mecze w obecnej edycji Ligi Mistrzów. We wtorek pokonał RB Salzburg 6-2 na wyjeździe.

Reklama

Robert Lewandowski strzelił w tym meczu dwa gole. Polak zadedykował te trafienie legendzie niemieckiego futbolu Gerdowi Muellerowi. Mueller był gwiazdą Bayernu i reprezentacji Niemiec w latach 70. Zdobył m.in. mistrzostwo świata w 1974 roku.



Mueller to też rekordzista pod względem strzelonych goli w Bundeslidze. Ma ich na koncie 365. Lewandowski go goni. Do tej pory trafił 246 razy.

We wtorek słynny Niemiec obchodził 75. urodziny. Jest jednak bardzo chory. "Śpi i czeka na koniec" - powiedziała w wywiadzie dla "Bilda" jego żona Uschi.



Polak postanowił wesprzeć Niemca w trudnych chwilach. Zadedykował mu bramki, które zdobył w meczu z RB Salzburg.



"Chciałbym zadedykować swoje gole prawdziwej legendzie Gerdowi Muellerowi, który obchodzi 75. urodziny. Skala tego, co osiągnąłeś, napędza mnie do pracy każdego dnia, aby choć trochę zbliżyć się do twojej wielkości. Bądź silny królu Gerdzie" - napisał na Facebooku Lewandowski, po meczu z RB Salzburg.

MP