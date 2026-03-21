Raphinha zdecydował ws. przyszłości, w mediach wrze. Lewandowski i spółka już wiedzą

Paweł Czechowski

Raphinha to obecnie bez dwóch zdań jedna z największych gwiazd piłki nożnej, bez podziału na kadry czy ligi. Zawodnik ten jest wymarzonym celem transferowym wielu ekip, a zainteresowanie nim ze strony futbolowych gigantów w najbliższych miesiącach powinno tylko rosnąć. Brazylijczyk podjął już przy tym decyzję, jaka będzie jego najbliższa przyszłość i czy będzie ona związana z FC Barcelona.

Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha w strojach FC Barcelony rozmawiają na murawie stadionu.
Robert Lewandowski, Lamine Yamal, RaphinhaMATTHIEU MIRVILLEAFP

Raphinha od czasu przybycia do FC Barcelona miał swoje wzloty i upadki, natomiast od pewnego czasu jego pozycja w szeregach "Blaugrany" jest absolutnie niepodważalna - Brazylijczyk to jedna z kluczowych postaci katalońskiego zespołu, a liczby mówią tu same za siebie.

W obecnej kampanii piłkarz odnotował jak na razie 19 goli i osiem asyst na wszystkich frontach i raczej nie będzie to jego ostatnie słowo. Po zakończeniu sezonu, w obliczu potencjalnych sukcesów z "Barcą" czy kadrą "Canarinhos" na mundialu, zainteresowanie nim na rynku transferowym może przy tym mocno wzrosnąć.

Raphinha zdecydowany ws. dalszej kariery. Najbliższy rok na pewno spędzi w Barcelonie

Sprawę pod lupę wziął Lluis Miguelsanz, dziennikarz "Sportu", który wskazał m.in. na stałą obserwację Raphinhi ze strony drużyn saudyjskich. Nie ma jednak przy tym wątpliwości - sam futbolista nie myśli na razie o zmianie barw.

Raphinha chce zostać w Barcelonie, przynajmniej na kolejny rok, więc nie będzie wysłuchiwał żadnych ofert po mistrzostwach świata, niezależnie od tego, skąd by pochodziły
stwierdził Miguelsanz.

Jak dodał, skrzydłowy jest obecnie zaangażowany na rzecz "Barcy" nie tylko w kwestiach typowo boiskowych, ale i organizacyjnych - ma on być w kontakcie z dyrektorem sportowym klubu, Deco, w sprawach obszarów wymagających w FCB poprawy.

Dlaczego jednak w kontekście 29-latka mówi się tylko o najbliższym roku? Jego umowa ważna jest do końca czerwca 2028 r., a więc po sezonie 26/27 sytuacja kontraktowa zawodnika będzie wyglądać nieco inaczej, bo wówczas "Duma Katalonii" będzie mieć tak naprawdę ostatnią dobrą szansę na ewentualne sprzedanie gracza za niemałą kwotę. Czy jednak na Camp Nou w ogóle będą rozważać taki ruch? Na ten moment wydaje się to czystą abstrakcją.

FC Barcelona przymierza się do meczu z Rayo Vallecano

FC Barcelona szykuje się tymczasem do kolejnego wyzwania w lidze - już 22 marca zmierzy się bowiem w Primera Division z Rayo Vallecano. Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę o godz. 14.00 - zapraszamy do śledzenia spotkania w Eleven Sports 1 oraz w tekstowej relacji na żywo Interii Sport.

Stefanos Tsitsipas - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja