Raphinha zdecydował ws. przyszłości, w mediach wrze. Lewandowski i spółka już wiedzą
Raphinha to obecnie bez dwóch zdań jedna z największych gwiazd piłki nożnej, bez podziału na kadry czy ligi. Zawodnik ten jest wymarzonym celem transferowym wielu ekip, a zainteresowanie nim ze strony futbolowych gigantów w najbliższych miesiącach powinno tylko rosnąć. Brazylijczyk podjął już przy tym decyzję, jaka będzie jego najbliższa przyszłość i czy będzie ona związana z FC Barcelona.
Raphinha od czasu przybycia do FC Barcelona miał swoje wzloty i upadki, natomiast od pewnego czasu jego pozycja w szeregach "Blaugrany" jest absolutnie niepodważalna - Brazylijczyk to jedna z kluczowych postaci katalońskiego zespołu, a liczby mówią tu same za siebie.
W obecnej kampanii piłkarz odnotował jak na razie 19 goli i osiem asyst na wszystkich frontach i raczej nie będzie to jego ostatnie słowo. Po zakończeniu sezonu, w obliczu potencjalnych sukcesów z "Barcą" czy kadrą "Canarinhos" na mundialu, zainteresowanie nim na rynku transferowym może przy tym mocno wzrosnąć.
Raphinha zdecydowany ws. dalszej kariery. Najbliższy rok na pewno spędzi w Barcelonie
Sprawę pod lupę wziął Lluis Miguelsanz, dziennikarz "Sportu", który wskazał m.in. na stałą obserwację Raphinhi ze strony drużyn saudyjskich. Nie ma jednak przy tym wątpliwości - sam futbolista nie myśli na razie o zmianie barw.
Raphinha chce zostać w Barcelonie, przynajmniej na kolejny rok, więc nie będzie wysłuchiwał żadnych ofert po mistrzostwach świata, niezależnie od tego, skąd by pochodziły
Jak dodał, skrzydłowy jest obecnie zaangażowany na rzecz "Barcy" nie tylko w kwestiach typowo boiskowych, ale i organizacyjnych - ma on być w kontakcie z dyrektorem sportowym klubu, Deco, w sprawach obszarów wymagających w FCB poprawy.
Dlaczego jednak w kontekście 29-latka mówi się tylko o najbliższym roku? Jego umowa ważna jest do końca czerwca 2028 r., a więc po sezonie 26/27 sytuacja kontraktowa zawodnika będzie wyglądać nieco inaczej, bo wówczas "Duma Katalonii" będzie mieć tak naprawdę ostatnią dobrą szansę na ewentualne sprzedanie gracza za niemałą kwotę. Czy jednak na Camp Nou w ogóle będą rozważać taki ruch? Na ten moment wydaje się to czystą abstrakcją.
FC Barcelona przymierza się do meczu z Rayo Vallecano
FC Barcelona szykuje się tymczasem do kolejnego wyzwania w lidze - już 22 marca zmierzy się bowiem w Primera Division z Rayo Vallecano. Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę o godz. 14.00 - zapraszamy do śledzenia spotkania w Eleven Sports 1 oraz w tekstowej relacji na żywo Interii Sport.