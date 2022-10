Pudzianowski zwrócił się do Lewandowskiego! „Aż ciśnie się na usta”

Choć timing zawiódł nieco "Pudziana", jego środowy post i tak zebrał tysiące polubień i setki komentarzy. Wszystko dzięki temu, że 45-latek nawiązał do jednego ze swoich legendarnych już powiedzeń.

Mariusz Pudzianowski skomentował galę Złotej Piłki

"Zdobycie drugi rok z rzędu nagrody dla najlepszego napastnika to tak jak bycie drugim w kulach! Aż ciśnie się na usta: to i tak by nic nie dało, nie dało i tak!" - napisał Pudzianowski. W ten sposób skomentował fakt, że Lewandowski nie zdobył głównej nagrody podczas gali Złotej Piłki, a jedynie trofeum Gerda Muellera.

Słowa, których użył, to natomiast nawiązanie do nagrania sprzed lat. Po jednym z konkursów strongmenów Pudzianowski żywiołowo tłumaczył kibicom, dlaczego nie miał szans na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Wideo stało się hitem w sieci, a cytat "to i tak by nic nie dało" na stałe wszedł do języka polskiego.

Przypomnijmy: Złotą Piłkę zdobył w tym roku Karim Benzema. Francuz poprowadził Real Madryt po mistrzostwa Hiszpanii i triumfu w Lidze Mistrzów.

Jakub Żelepień, Interia