Kolejna edycja rozgrywek o Puchar Niemiec wystartuje w sierpniu bieżącego roku. Na mocy zawartego porozumienia ELEVEN SPORTS pokaże na swoich antenach mecze wszystkich rund, aż do wielkiego finału, który odbędzie się w czerwcu 2023 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Kibice zobaczą w akcji takie drużyny jak Bayern Monachium, Borussia Dortmund, RB Lipsk, Bayer 04 Leverkusen czy Eintracht Frankfurt. W ich barwach występuje wiele gwiazd futbolu, jak choćby Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Erling Haaland, Christopher Nkunku, Patrick Schick czy Florian Wirtz. Obok Lewandowskiego na niemieckich boiskach można oglądać także innych Polaków, m.in. Rafała Gikiewicza, Roberta Gumnego i Marcina Kamińskiego.

Reklama

"Nowy rok rozpoczynamy od świetnej wiadomości dla kibiców piłkarskich. Dzięki porozumieniu z Deutscher Fußball-Bund (DFB) widzowie ELEVEN SPORTS przez cztery lata będą mogli oglądać na naszych antenach niemiecki futbol. Rozgrywki Pucharu Niemiec zaprezentujemy na naszych antenach w najszerszym możliwym zakresie, zapewniając im atrakcyjną oprawę", powiedział Krzysztof Świergiel, CEO ELEVEN SPORTS w Polsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szewczenko z Lewandowskim, z Mariuszem Lewandowskim.. WIDEO INTERIA.TV

"Bardzo cieszymy się, że wspólnie z ELEVEN SPORTS będziemy oferować fanom niemieckiej piłki nożnej to, co najlepsze w DFB-Pokal. Ze swoją pasjonującą się piłką nożną widownią oraz innowacyjnym stylem relacjonowania wydarzeń sportowych, ELEVEN stanowi doskonałą platformę dla naszych wyjątkowych i emocjonujących rozgrywek. To pozwoli nam na zwiększenie międzynarodowego zasięgu DFB-Pokal oraz występujących w nim klubów i zawodników", powiedział dr. Holger Blask, CEO DFB GmBH.

Rozgrywki o Puchar Niemiec (DFB-Pokal) są organizowane od 1935 roku i cieszą się dużym prestiżem. W zmaganiach biorą udział zarówno kluby Bundesligi, jak i zespoły występujące na co dzień w niższych klasach rozgrywkowych. Triumfator uzyskuje awans do fazy grupowej Ligi Europy UEFA.