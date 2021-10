Dyrektor sportowy PSG Leonardo nie ustaje w wysiłkach, by przekonać Kyliana Mbappe do pozostania w szeregach zespołu ze stolicy Francji. Brazylijczyk jednak zdaje sobie doskonale sprawę, że z tygodnia na tydzień szansa na to, by Mbappe podpisał z klubem nowy kontrakt coraz bardziej maleje.

PSG z planem B. W grę wchodzi Lewandowski lub Haaland

W związku z tym Paris Saint-Germain szykuje równolegle plan B na wypadek, gdyby wszelkie negocjacje z zawodnikiem definitywnie upadły. Jak informuje portal le10sport.com priorytetem transferowym w tym przypadku ma być Erling Haaland, największa gwiazda Borussii Dortmund.



Problem jednak polega na tym, że Norweg jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników w Europie, zwłaszcza, że latem przyszłego roku w jego umowie z BVB zostanie aktywowana klauzula, w myśl której kwota wykupu gracza będzie wynosić "zaledwie" 75 mln euro.



Gdyby więc norweski piłkarz był poza zasięgiem PSG, kolejną opcją ma być Robert Lewandowski. Być może uruchomione zostanie nawet transferowe "domino" - według licznych doniesień Haalanda chce ściągnąć Bayern Monachium, co ma tylko zachęcać "Lewego" do poszukiwań nowego pracodawcy. Jednak także w tym przypadku "Les Parisiens" musieli by przebić ewentualną ofertę potężnego przeciwnika, jakim jest Manchester City, także łączony z kapitanem polskiej kadry.

Vlahović "ostatnią deską ratunku"

Najmniej "spektakularnym" wyborem Paris Saint-Germain miałby być - bez wątpienia uzdolniony - 21-letni zawodnik Fiorentiny Dušan Vlahović, który w obecnym sezonie zdołał zdobyć dla florentczyków już sześć goli.



Robert Lewandowski i Erling Haaland idą łeb w łeb w rywalizacji o tytuł króla strzelców Bundesligi. Obaj zawodnicy zdobyli jak na razie po dziewięć bramek w tych rozgrywkach.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Erling Haaland mieliby być zastępstwem dla Kyliana Mbappe / Alexandre Simoes / Contributor / Getty Images

PaCze