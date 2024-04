Legenda PSG wprost o Robercie Lewandowskim. "Wciąż ma dużo do zaoferowania"

Chociaż Lewandowski sam zadeklarował, że Barcelona będzie ostatnim przystankiem w jego klubowej karierze , to od czasu do czasu pojawiają się spekulacje na temat ewentualnego transferu Polaka. "Lewego" łączono m.in. z klubami z Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych, ale zdaniem Fernandeza ten wciąż ma bardzo dużo do zaoferowania w europejskiej piłce, co udowodnił w starciu z PSG.